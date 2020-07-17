Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.
Реал — Вильярреал, Getty Images
17 июля 2020, 11:18
Реал досрочно стал чемпионом Испании сезона-2019/20 благодаря победе над Вильярреалом в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги (2:1).
Главным героем встречи стал нападающий "сливочных" Карим Бензема, который оформил в ворота соперника дубль.
Таким образом, Реал завоевал свой 92-й трофей в истории, опередив по данному показателю Барселону.
Смотрите видео голов и обзор матча Реал — Вильярреал:
Реал - Вильярреал 2:1
Голы: Бензема, 29, 77 (с пенальти) — Иборра, 83
Реал: Куртуа — Карвахаль (Васкес, 85), Варан, Рамос, Менди — Модрич (Вальверде, 84), Каземиро, Кроос (Иско, 84) — Родриго (Асенсио, 62), Бензема, Азар (Винисиус, 62)
Вильярреал: Асенхо — Пенья (Сориано, 46), Гаспар, Шакла, Торрес, Кинтилья — Чуквезе (Онтиверос, 46), Морланес (Иборра, 62), Замбо-Ангисса (Тригерос, 82), Гомес (Касорла, 62) — Ж. Морено
Предупреждения: Карвахаль, Модрич, Иско - Шакла, Кинтилья