Испания

В следующем сезоне "оскенцы" снова будут играть в элитном дивизионе.

Уэска в предпоследнем туре Сегунды обыграла Нумансию 3:0 и вслед за Кадисом гарантировала себе повышение в классе. "Сине-гранатовые" еще могут вырваться на первое место – перед заключительным туром они отстают от Кадиса на два очка.

"Оскенцы" возвращаются в Ла Лигу спустя всего один сезон после вылета. Для них это второй выход в элиту в истории. В этот раз они постараются задержаться дольше, чем на одну кампанию.

В 42-м туре Сегунды Кадис сыграет дома 20 июля против Альбасете, а Уэска в этот же день сразится на выезде с хихонским Спортингом.

Также повышение в классе себе гарантировал Кадис. "Желтая субмарина" уже начала работу над усилением, подписав Альваро Негредо.