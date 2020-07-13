Испания

Команда досрочно заработала повышение в классе.

Кадис, который за 40 сыгранных поединков в Сегунде набрал 69 очков, за два тура до финиша оформил досрочных выход в Примеру.

Преждевременная квалификация стала возможна после того, как Сарагоса, идущая на третьей позиции, проиграла свой поединок Овьедо (2:4).

Отметим, что на втором месте с Сегунде находится Уэска, а в зоне плей-офф, помимо Сарагосы, также присутствуют Альмерия, Жирона и Фуэнлабрада.

К слову, в составе Овьедо в основе вышел украинский голкипер Андрей Лунин, который пропустил два гола уже в дополнительное время поединка.