Испания

Действующий главный тренер Реала не стал примерять на себя титул экс-наставника мадридцев Жозе Моуриньо.

Зинедин Зидан привел Реал к очередному успеху – победе в чемпионате Испании. В среднем, он выигрывает титул каждые 19 минут, поэтому журналисты спросили, чувствует ли он себя "настоящим Особенным" в Реале. Скорее всего, это была отсылка к экс-тренеру "сливочных" Жозе Моуриньо, который назвал себя так после того, как возглавил Челси.

"Ничего подобного. Мне повезло быть здесь, с этими игроками в этом клубе. Я наслаждаюсь каждым днем, потому что когда-то это закончится, как уже бывало", — цитирует Зидана AS.

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"Останусь ли я в Реале в следующем сезоне? Никто не знает, что случится в будущем, поэтому я не говорю о следующем сезоне. У меня контракт, мне нравится в Реале, я наслаждаюсь. Но в футболе никогда не знаешь, что будет дальше. Посмотрим, как долго это все продлится".

Реал сыграет заключительный матч чемпионата Испании против Леганеса 19 июля.