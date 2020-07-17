Испания

Александр Пузик — о спасении Мадрида имени Зинедина Зидана.

"Француз уходил из старого замка, а вернулся в руины". Такими строками встречали Зинедина Зидана прошлой весной, когда тренер решился на невероятно смелый шаг и вернулся в Реал. Честно говоря, на первый взгляд это выглядело не более чем авантюрой. Тем не менее, было понятно на что надеется конкретно Зидан. Тренеру удалось получить полный карт-бланш от президента и он мог рассчитывать на серьезное усиление летом. Таким образом, с его подачи в команду пришли Эден Азар и Ферлан Менди. Трансферы Луки Йовича и Эдера Милитана были согласованы еще до возвращения Зидана, но как минимум Милитаном он остался доволен. Также на перспективу взяли Родриго Гоэса.

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Проблемы подстерегали Зидана и Реал буквально сразу. Перед стартом сезона крестообразные связки порвал Марко Асенсио, Гарет Бэйл наотрез отказался уходить и решил просто получать свои миллионы, валяя дурака, пошли травмы у Эдена Азара, игра команды была блеклой (пять очков в первых трех турах) и на поле банально не было лидера ранга Криштиану Роналду. Вся надежда была на Азара, но выходит, что поговорка "свято место пусто не бывает" в случае с Реалом не применима. Другими словами, первое впечатление от возвращения Зидана было негативным. Не было понимания, за счет чего Зидан намерен реанимировать команду.

Накануне же Реал стал чемпионом, вернув себе испанскую корону. Это было главной задачей Зидана, и он с первой попытки с ней справился. На фоне чемпионства тренеру, само собой, простят вылет из Кубка Испании и даже фиаско в Лиге чемпионов (минимальные шансы против Ман Сити остаются). После перерыва Реал был идеален, если смотреть на результат. Десять игр, десять побед, 19 голов и 4 пропущенных.

Что не менее важно — Зидан показал гибкость. За 33 дня Реал провел 10 матчей. Очевидно, что одним составом пройти этот марафон было нереально. Зидан начал со стандартной схемы 4-3-3, затем против Валенсии перешел на 4-4-2 с Бензема и Азаром на острие, против Мальорки удивил атакующим вариантом 4-2-3-1, когда на поле одновременно были Бэйл, Винисиус и те же Азар и Бензема, а в центре поля не оказалось разрушителя. Против Гранады на поле вовсе оказалось пять полузащитников — Кроос, Каземиро, Модрич, Вальверде и Иско. Все это дало результат. Ни одна идея Зидана не провалилась.

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Реал после ухода Роналду (да-да, опять вспоминаем о Криштиану) перестал забивать много. Эта новая проблема помогла решить старые. Команда стала пропускать намного меньше. 23 пропущенных гола за 37 матчей — это фантастический результат, который стал возможен благодаря прекрасной игре в обороне и, конечно же, Тибо Куртуа. Бельгиец, который в последние годы нещадно критиковался со всех сторон и стал мемом, выдал блестящий сезон. Вряд ли в ближайшие годы у клуба возникнет головная боль по поводу первого номера. 18 матчей на ноль из 34 — действительно выдающееся достижение для голкипера.

Также важный момент, что в этом сезоне забивали практически все, а если быть точным — 21 футболист. Не удалось вписать свое имя в список бомбардиров лишь троим полевым игрокам — Эдеру Милитану, Браим Диасу и Альваро Одриосоле, который, к слову, вторую часть сезона провел в аренде в Баварии. Кроме того, этот факт говорит о том, что голы приходили практически с любых позиций и были на любой вкус.

При Зидане огромного прогресса добился Ферлан Менди. Если по началу казалось, что этот парень умеет только быстро бегать, то сейчас его по игре начинают сопоставлять с Марсело лучших времен и даже Роберто Карлосом. Понятно, что это лесть, но после карантина француз был очень хорош и абсолютно по делу стал игроком основного состава. Эдер Милитан, в свою очередь, показал, что вскоре сможет заменить Серхио Рамоса.

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Эпизодами действовал не по годам зрело и эффективно, хотя в начале сезона не было понятно, за что он заслужил приглашение в Реал. Особенно радует, что Зидан не забыл о Родриго и Винисиусе — они продолжают прогрессировать под руководством тренера. Правда, по ходу сезона, когда Зидан усаживал их на скамейку, создавалось впечатление, что тренер ставит на них крест.

Зидан провел великолепную работу, но без ложки дегтя не обойтись. Результат превыше всего и к конечному итогу, а именно чемпионству вопросов быть никаких не может. Но, говоря на чистоту, магии и красоты в игре Реала нет совершенно. Во многих поединках "сливочные" откровенно мучились и добивались побед исключительно из-за мастерства отдельных исполнителей или глупости соперников, которые раз за разом привозили в свои ворота решающие пенальти. Зидан выполнил поставленную задачу, однако в будущем предстоит решить большое количество проблем.

Рассчитывать исключительно на трансферы не приходится — подписать топ-футболиста в нынешних условиях за адекватные деньги будет непросто. Но есть уверенность, что в следующем сезоне такой номер уже не пройдет. Если не включится Азар и не будет трансфера уровня, скажем, Холанда и/или Погба, то следующий сезон может превратиться в новые муки. И Зидан это прекрасно понимает. Понимает ровно так же, как понимал тем майским днем после победы в Лиге чемпионов, через несколько дней после которого он объявил об отставке.

Зидан завоевал с Реалом 11 трофеев за три с половиной года, проведя с командой 209 поединков. Выходит, что он выигрывает трофей каждые 19 поединков. Это фантастические показатели, которые говорят об одном — этот тренер притягивает победы и является гарантией успеха. Было бы так в другом клубе? Хороший вопрос, на который рано или поздно мы получим ответ. А пока Зидан может ликовать. Он снова герой Мадрида.