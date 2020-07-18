Портал FootyHeadlines обнародовал домашнюю форму, в которой будет играть Реал в следующем сезоне. 

Она выполнена в традиционном белом цвете фирмой Adidas, а по бокам присутствуют розовые полосы. 

Напомним, что в сезоне-2019/20 Реал досрочно выиграл чемпионский титул