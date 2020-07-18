Испания 18 июля 2020, 23:59 В Сети появилось фото домашней формы Реала на сезон-2020/21 Игровой комплект выполнен в традиционных цветах для мадридской команды. Фото: footyheadlines.com 18 июля 2020, 23:59 Портал FootyHeadlines обнародовал домашнюю форму, в которой будет играть Реал в следующем сезоне. Она выполнена в традиционном белом цвете фирмой Adidas, а по бокам присутствуют розовые полосы. Напомним, что в сезоне-2019/20 Реал досрочно выиграл чемпионский титул. Команды Реал Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте