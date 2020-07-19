Испания

Сельта и Леганес поборются за сохранение прописки в высшем дивизионе Испании.

Последний тур текущего сезона в испанской Примере состоится сегодня, 19 июля. Нам уже известны две команды в лице Эспаньола и Мальорки, которые покинут высший дивизион Испании, однако судьба еще одной путевки в Сегунду решится как раз в 38-м туре.

Претендента всего два — Сельта и Леганес, но сохранить прописку в Примере шансов больше именно у "кельтов". На данный момент они имеют в своем активе больше на одно очко, чем конкурент, а в последнем туре им предстоит встретиться с немотивированным и слабым Эспаньолом.

Леганес, в свою очередь, ожидает непростой поединок с мадридским Реалом, который уже отпраздновал чемпионство в нынешней кампании. "Сливочные" также немотивированны на последний тур, но могут попытаться помочь Кариму Бензема обогнать Лионеля Месси в бомбардирской гонке.