Испания

"Сине-гранатовые" завершили чемпионат Испании победой 5:0.

В 38-м туре Ла Лиги Барселона уже не могла стать чемпионом, а Алавес не мог вылететь. Изюминки игре придавало то, что в распоряжении Кике Сетьена на этот матч было всего 13 полевых игроков.

Уже в первом тайме голы Ансу Фати, Лионеля Месси и Луиса Суареса развеяли какие-либо иллюзии по поводу исхода этого поединка. Во второй половине встречи Нельсон Семеду и все тот же Месси довели счет до неприличного – 5:0.

В матче не было показано ни единой желтой карточки.

Алавес – Барселона 0:5

Голы: Фати, 24, Месси, 34, 75, Суарес, 44, Семеду, 57.

Алавес: Роберто – Агиррегабирия, Лагуардия (Альберто Родригес, 46), Магальян, Марин – Эдгар Мендес, Камараса (Махмуд, 65), Ману Гарсия (Фейса, 59), Берк (Риоха, 46) – Лукас Перес (Понс, 46), Хоселу.

Барселона: Нето – Роберто, Араухо, Ленгле (Семеду, 50), Альба – Видаль, Бускетс (Де Йонг, 59), Пуиг – Месси, Суарес, Фати (Брайтвейт, 78).