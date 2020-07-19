Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 38 тура Ла Лиги между Леганесом и мадридским Реалом.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан решил предоставить отдых Тибо Куртуа, дав шанс проявить себя Альфонсу Ареола. Также на скамейке запасных остался Рафаэль Варан, так что в паре с Серхио Рамосом сыграет Эдер Милитан.

Леганес: Куэльяр — Росалес, Бустинса, Тарин, Сиовас, Силва — Руйбаль, Амаду, Ресио, Хиль — Ману

Запасные: Сориано, Наварро, Эрасо, Омеруо, Авилес, Ассале, Мурид, Авазием, Родригеш, Меса, Родригес, Герреро

Реал: Ареола — Васкес, Милитан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Иско — Асенсио, Бензема, Винисиус

Запасные: Куртуа, Альтубе, Карвахаль, Варан, Начо, Кроос, Модрич, Йович, Б. Диас, М. Диас, Родриго

Матч Леганес — Реал начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.