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Леганес — Реал 2:2
Голы: Хиль, 45+1, Ассале, 78 — Рамос, 9, Асенсио, 52

Леганес: Куэльяр — Росалес, Бустинса, Тарин (Ассале, 55), Сиовас, Силва — Руйбаль (Герреро, 46), Амаду (Авилес, 77), Ресио (Меса, 55), Хиль — Ману (Родригес, 46)

Реал: Ареола — Васкес, Милитан, Рамос (Начо, 46), Менди — Вальверде, Каземиро (Кроос, 61), Иско — Асенсио (Б. Диас, 61), Бензема (Йович, 61), Винисиус

Предупреждения: Ресио, Руйбаль, Бустинса, Силва — Б. Диас