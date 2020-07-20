Подопечные Зинедина Зидана не смогли обыграть Леганес (2:2), который покинул Ла Лигу.
реал - леганес, getty images
20 июля 2020, 00:04
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Леганес — Реал 2:2
Голы: Хиль, 45+1, Ассале, 78 — Рамос, 9, Асенсио, 52
Леганес: Куэльяр — Росалес, Бустинса, Тарин (Ассале, 55), Сиовас, Силва — Руйбаль (Герреро, 46), Амаду (Авилес, 77), Ресио (Меса, 55), Хиль — Ману (Родригес, 46)
Реал: Ареола — Васкес, Милитан, Рамос (Начо, 46), Менди — Вальверде, Каземиро (Кроос, 61), Иско — Асенсио (Б. Диас, 61), Бензема (Йович, 61), Винисиус
Предупреждения: Ресио, Руйбаль, Бустинса, Силва — Б. Диас