Испания

Мадридский коллектив завершил сезон на третьей строчке в чемпионате Испании.

В заключительном матче 38-го тура Ла Лиги Атлетико не сумел обыграть Реал Сосьедад, но этого оказалось достаточно, чтобы завершить сезон на третьей строчке в лиге.

Севилья финишировала четвертой в сезоне, а Реал Сосьедад будет выступать в Лиге Европы.

Атлетико – Сосьедад 1:1

Голы: Коке, 30 – Янузай, 87

Атлетико: Облак – Триппьер (Хименес, 78), Савич, Фелипе, Лоди – Коке, Эррера, Партей (Корреа, 56), Витоло (Фелиш, 57) – Мората (Льоренте, 65), Коста (Карааско, 56)

Сосьедад: Мойя – Льоренте (Элустондо, 46), Ле Норман, Себельдиа Элорса – Горосабель (Мугуруса, 46), Субименди, Мерино, Монреаль – Эдегор (Порту, 65), Оярсабаль (Янузай, 78) – Исак (Виллиан Жозе, 64)

Предупреждения: Партей – Горосабель, Монреаль.