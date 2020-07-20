Нападающий Барселоны стал лучшим бомбардиром Примеры в сезоне-2019/20.
Лионель Месси, Getty Images
20 июля 2020, 00:25
В Ла Лиге прошел 38-й тур, в результате чего сезон завершен и стал известен лучший бомбардир.
Им стал форвард Барселоны Лионель Месси. Аргентинский футболист завоевал награду Пичичи, имея в активе 25 голов. Он опередил Карима Бензема из Реала, у которого 21-й мяч.
Третьим стал Жерар Морено из Вильярреала, у которого 18 голов.
Для Лионеля Месси это седьмой раз, когда он выигрывает гонку лучших бомбардиров Ла Лиги.
Отметим, что также на счету аргентинца 21 результативная передача.