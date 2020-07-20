Испания

Экс-наставник Арсенала будет тренировать "желтую субмарину".

Унаи Эмери станет главным тренером Вильярреала, сообщает Marca и ряд других источников.

Сделка согласована и осталось подписать лишь контрактное соглашение. Другие подробности не сообщаются.

Это означает, что 48-летний специалист сменит Хавьера Кальеху, который вывел Вильярреал в Лигу Европы.

В своей карьере Эмери успел потренировать Лорку Депортива, Альмерию, Валенсию, Спартак, Севилью, ПСЖ и Арсенал.