Экс-наставник Арсенала будет тренировать "желтую субмарину".
УНАИ ЭМЕРИ, GETTY IMAGES
20 июля 2020, 10:15
Унаи Эмери станет главным тренером Вильярреала, сообщает Marca и ряд других источников.
Сделка согласована и осталось подписать лишь контрактное соглашение. Другие подробности не сообщаются.
Это означает, что 48-летний специалист сменит Хавьера Кальеху, который вывел Вильярреал в Лигу Европы.
В своей карьере Эмери успел потренировать Лорку Депортива, Альмерию, Валенсию, Спартак, Севилью, ПСЖ и Арсенал.