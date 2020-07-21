Испания

В следующем сезоне эти команды начнут выступления в Сегунде Б.

Завершились поединки последнего тура Сегунды, по итогам которых стали известны команды, которые не смогли сохранить прописку во втором по силе дивизионе Испании.

Расинг проиграл в матче с Райо Вальекано (1:2), а Эстремадура разгромно уступила Лас-Пальмасу (1:5), из-за чего оба клуба в следующем сезоне будут выступать в Сегунде Б.

Нумансия, в свою очередь, добыла победу с минимальным преимуществом в счете над Тенерифе (2:1), но это не помогло ей избежать вылета в более низший дивизион.

Несмотря на то, что матч Депортиво — Фуэнлабрада перенесли из-за случаев заражения COVID-19, для клуба из Ла-Коруньи результат уже не будет иметь значения.

Даже в случае победы Депортиво не сможет опередить Понферрадину в турнирной таблице по личным встречам, поэтому "бело-голубые" также отправляются в Сегунду Б.