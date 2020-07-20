Испания

Развязка в испанской Сегунде вынужденно затянется из-за пандемии коронавируса.

Все поединки последнего тура испанской Сегунды должны были завершиться сегодня, 20 июля, однако за несколько часов до начала стало известно о переносе матча Депортиво — Фуэнлабрада. Причиной этому стали случаи заражения коронавирусом у команды гостей.

Как сообщают различные источники в Испании, в стане Фуэнлабрады положительный тест на COVID-19 сдали семь футболистов и пять членов тренерского штаба, поэтому руководством Ла Лиги было принято решение о переносе поединка, хотя это и является нарушением регламента (из-за пандемии коронавируса сделали исключение).

Новость о переносе матча Депортиво — Фуэнлабрада вызвала недовольство со стороны других клубов Сегунды. Дело в том, что оба коллектива заведомо будут знать результаты остальных матчей, и, в теории, Депортиво может устроить ничья, чтобы сохранить прописку в Сегунде, а Фуэнлабраду на данный момент может устроить даже проигрыш, чтобы попасть в плей-офф за выход в высший дивизион Испании.

Учитывая это, стыковые матчи за выход в Ла Лигу находятся под угрозой срыва, поскольку их невозможно провести, не зная результата встречи Депортиво — Фуэнлабрада. Решение данного вопроса запланировано на завтра, 21 июля.