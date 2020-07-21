Испания

Галисийцы решили не продлевать сотрудничество с этими футболистами.

Полузащитник Папе Диоп не останется в Сельте – галисийцы решили не выкупать его у Лиона, сообщает EFE. На счету игрока лишь шесть выходов в основе и 593 сыгранных минуты за "кельтов".

Такая же участь постигнет и принадлежащего Локомотиву Федора Смолова. Россиянин в 14 играх отличился двумя голами за испанский клуб.

Судьба хавбека Филиппа Брадарича пока что не решена. Сельта готова оставить его, но только если ей удастся продать Окая Йокушлу.

А вот защитника Джейсона Мурильо (18 игр, 1 гол за полгода) и полузащитника Рафинью Алькантару (29, 4) галисийцы планируют оставить у себя. Они ведут переговоры об этом с Сампдорией и Барселоной соответственно.

Сельта смогла спастись от вылета в последнем туре и следующий сезон снова проведет в Примере. Этим летом клуб уже поработал над усилением, вернув под свои знамена форварда Севильи Нолито.