Испания

Японец останется в испанском клубе еще на сезон.

Уэска близка к подписанию нового контракта с нападающим Синдзи Оказаки, сообщает издание Marca.

"Сине-гранатовые" обеспечили выход в элитный дивизион, и это позволило им убедить японского форварда остаться в команде. В ближайшее время стороны должны заключить новый годичный контракт.

Оказаки присоединился к Уэске летом 2019-го на правах свободного агента из Малаги. В завершившемся сезоне 34-летний игрок провел 38 поединков, забив 12 голов.

Напомним, Уэска стала победителем завершившегося розыгрыша Сегунды.