Японец останется в испанском клубе еще на сезон.
Синдзи Оказаки, Getty Images
25 июля 2020, 17:27
Уэска близка к подписанию нового контракта с нападающим Синдзи Оказаки, сообщает издание Marca.
"Сине-гранатовые" обеспечили выход в элитный дивизион, и это позволило им убедить японского форварда остаться в команде. В ближайшее время стороны должны заключить новый годичный контракт.
Оказаки присоединился к Уэске летом 2019-го на правах свободного агента из Малаги. В завершившемся сезоне 34-летний игрок провел 38 поединков, забив 12 голов.
Напомним, Уэска стала победителем завершившегося розыгрыша Сегунды.