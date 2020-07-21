Испания

Хоть Кадис и гарантировал себе выход в Ла Лигу первым, в турнирной таблице он оказался вторым.

Перед заключительным туром Сегунды Уэска отставала от лидирующего Кадиса на два очка. Чтобы выиграть лигу, ей нужно было побеждать, а также чтобы при этом Кадис проиграл Альбасете.

Так и произошло: Уэска обыграла хихонский Спортинг (1:0) благодаря голу Кристо Гонсалеса на 73-й минуте, а Кадис на 90-й пропустил с пенальти от Майкеля Месы и проиграл 0:1.

И Уэска, и Кадис еще до 38-го тура гарантировали себе выход в Ла Лигу.

Полностью противоположные настроения в Ла-Корунье и Сантандере, ведь тамошние Депортиво и Расинг вылетели в третий дивизион. Компанию им составили Эстремадура и Нумансия.

Что касается плей-офф за выход в элитный дивизион, то в нем точно сыграют Сарагоса, Альмерия и Жирона. Четвертой командой станет Фуэнлабрада, если не проиграет в перенесенном из-за вспышки Covid-19 матче с Депортиво. В противном случае в плей-офф сразится Эльче.