Испания

Президент рассказал об ущербе от пандемии.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу рассказал, как его клуб переживает пандемию коронавируса, неся финансовые потери.

С 14 марта мы не получили никакого дохода. Мы потеряли 200 миллионов евро. Мы многое восстановили, сократив заработную плату и используя временный документ о правилах трудоустройства, когда правительство платит 70% заработной платы".

"Нам пришлось закрыть магазины и музей, продажи билетов не было. Мы вернули деньги за билеты на матчи, которые фанаты не смогли посетить. 200 миллионов евро — это большой удар".

"Эта пандемия будет иметь последствия в течение двух или трех сезонов. Никто не должен думать, что к следующему сезону все будет исправлено. Великие финансовые гуру говорят о четырех годах, но я думаю, что футбол нормализуется быстрее", — сказал Бартомеу Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Барселона планирует продать 12 футболистов, чтобы пополнить свой бюджет.