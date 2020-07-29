Форвард мечтает получить индивидуальную награду.
Карим Бензема, getty images
29 июля 2020, 10:36
Нападающий мадридского Реала Карим Бензема признался, что хотел бы однажды получить Золотой мяч.
"Конечно, я мечтаю об этом, с самого детства, но это не то, что сводит меня с ума. Вы всегда думаете о Золотом мяче, если вы профессиональный футболист и когда вы конкурентоспособны".
"Мое место на поле? Я никогда не пытаюсь определить себя по своей игровой позиции. Я просто футболист и стараюсь быть лучшим игроком в мире", — цитирует Бензема Goal.
Ранее сообщалось, что у нападающего Реала Мариано Диаса обнаружили коронавирус.