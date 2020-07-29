Испания

Форвард мечтает получить индивидуальную награду.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема признался, что хотел бы однажды получить Золотой мяч.

"Конечно, я мечтаю об этом, с самого детства, но это не то, что сводит меня с ума. Вы всегда думаете о Золотом мяче, если вы профессиональный футболист и когда вы конкурентоспособны".

"Мое место на поле? Я никогда не пытаюсь определить себя по своей игровой позиции. Я просто футболист и стараюсь быть лучшим игроком в мире", — цитирует Бензема Goal.

Ранее сообщалось, что у нападающего Реала Мариано Диаса обнаружили коронавирус.