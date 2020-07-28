Испания

Заразившийся футболист находится на самоизоляции.

У Мариано Диаса из Реала выявлено заражение коронавирусом, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Нападающий из Доминиканской Руспублики остался дома на самоизоляции и не примет участие в тренировочном процессе.

Отметим, что уже 7 августа Реалу предстоит играть против Манчестер Сити в рамках ответного поединка Лиги чемпионов.

Напомним, ранее матч был под угрозой из-за правил въезда в Великобританию ввиду пандемии коронавируса.