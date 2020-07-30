Мадридцы нацелены сохранить своего голкипера.
Ян Облак, getty images
30 июля 2020, 11:50
Руководство Атлетико планирует в будущее трансферное окно избежать продажи голкипера команды Яна Облака, сообщает AS.
По данным источника, основным претендентом на словенского футболиста остается Челси, которое в грядущее межсезонье желает также приобрести хавбека Байера Кая Хаверца.
Отмечается, что "матрасники" надеются, что лондонцам придется заплатить за немецкого полузащитника не менее 90 миллионов евро, что не позволит "синим" вступить в гонку за Облаком.
Ранее о ситуации вокруг вратаря высказался президент Атлетико, заявив, что у игрока есть действующий контракт.