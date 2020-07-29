Испания

"Матрасники" не намерены отпускать своего голкипера, несмотря на интерес других клубов.

Энрике Серезо прокомментировал трансферные слухи, прочащие вратарю Атлетико Яну Облаку уход из луба.

"Я всегда говорил, что у Яна контракт с Атлетико и что это лучший вратарь мира. Не удивительно, что он привлекает внимание крупнейших клубов Европы", — заявил Серезо Marca.

"Останется Ян или нет? Как я сказал, у него контракт с нами, это игрок Атлетико, вот и все".

Наиболее активно Облака связывают с Челси. "Синие", по информации СМИ, недовольны самым дорогим вратарем в истории футбола, 26-летним Кепой Аррисабалагой.

Атлетико вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Там команда сразится с РБ Лейпциг 13 августа.