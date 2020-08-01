Испания

Испанский центрбек возвращается в Ла Лигу вместе с "оскенцами".

Уэска, которая в следующем сезоне будет выступать в высшем дивизионе Испании, на своем официальном сайте объявила о переходе защитника Пабло Инсуа из Шальке.

"Оскенцы" активировали пункт о выкупе 26-летнего испанца, который защищал их цвета на правах аренды с лета 2018 года. Теперь Инсуа подписал с новичком Ла Лиги полноценный контракт до 2023 года.

В сезоне-2019/20 центрбек провел девять поединков во всех турнирах, в которых заработал четыре предупреждения.

Ранее сообщалось, что Уэска договорилась о продлении контракта с нападающим Синдзи Оказаки.