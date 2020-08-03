Испания

Защитник "блаугранас" продолжит выступать за нынешнюю команду.

Барселона ведет переговоры с Нельсоном Семеду касательно нового контракта, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, стороны продвинулись и сделка близка к заключению. Ожидается, что 26-летний футболист пролонгирует действующее соглашение до лета 2025 года.

Ожидается, что клаусула португальца будет поднята. На данный момент она составляет 100 миллионов евро.

В завершившемся сезоне в Примере Семеду провел 32 игры: на его счету один гол и четыре результативные передачи.