Президент призывает не ждать от клуба громких трансферов.
Хосеп Бартомеу, getty images
03 августа 2020, 08:48
Президент Барселоны Хосеп Бартомеу заявил, что клуб не станет совершать в будущее трансферное окно громких приобретений.
"Неймар? В сложившейся ситуации, нет. ПСЖ тоже не хочет продавать, что имеет смысл, поскольку он один из лучших игроков в мире. Прошлым летом мы очень старались подписать его, но этим летом мы даже не попробуем".
"Клуб потерял 200 миллионов евро в период с марта по июнь. Если ситуация не улучшится, и на стадионе, в музее или магазинах не будет людей, и мы будем продолжать терять деньги. Это заставит нас пересмотреть наши планы расходов. Мы должны адаптироваться", — сказал Бартомеу Sport.es.
Ранее функционер высказал свое мнение о поведении полузащитника Артура Мело.