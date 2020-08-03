Испания

Президент призывает не ждать от клуба громких трансферов.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу заявил, что клуб не станет совершать в будущее трансферное окно громких приобретений.

"Неймар? В сложившейся ситуации, нет. ПСЖ тоже не хочет продавать, что имеет смысл, поскольку он один из лучших игроков в мире. Прошлым летом мы очень старались подписать его, но этим летом мы даже не попробуем".

"Клуб потерял 200 миллионов евро в период с марта по июнь. Если ситуация не улучшится, и на стадионе, в музее или магазинах не будет людей, и мы будем продолжать терять деньги. Это заставит нас пересмотреть наши планы расходов. Мы должны адаптироваться", — сказал Бартомеу Sport.es.

Ранее функционер высказал свое мнение о поведении полузащитника Артура Мело.