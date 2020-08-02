Испания

Президент прокомментировал инцидент с бразильским полузащитником.

Артур после подписания контракта с Ювентусом отказался доигрывать сезон в составе Барселоны. Полузащитник решил не возвращаться из Бразилии, чтобы играть за каталонцев в оставшихся матчах Лиги чемпионов.

Такое поведение игрока вызвало недовольство у руководства клуба. Жозеп Бартомеу считает, что бразилец не уважает Барселону.

"То, как поступил Артур — это неуважение к товарищам по команде. Также он не уважает и наш клуб. Мы ведь боремся за победу в Лиге чемпионов! Перед таким важным турниром он решает не приезжать. Этому нет абсолютно никаких оправданий".

"Мы договаривались, что Артур будет играть до конца всех турниров этого сезона. Его действия показывают его недисциплинированность. Открыто дело, будут штрафы. Артур даже не назвал причину! Но на днях мы поговорим с ним, он должен сказать свою версию", — сказал Бартомеу в интервью Sport.es.

Напомним, что каталонцы готовятся к игре с Наполи без Артура, но вернулся к тренировкам Усман Дембеле.