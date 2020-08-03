Испания

Похоже, хавбек хочет закрепиться в составе мадридцев.

Полузащитник Арсенала Дани Себальос, контракт которого принадлежит Реалу, высказался о своем дальнейшем будущем.

"Я еще не разговаривал с« Реалом », но тот, кто носит эту футболку, определенно счастлив. Мадрид лучше любого клуба в мире. Посмотрим, что произойдет в моем будущем".

"Я не думаю о том, смогу ли я играть за Реал, Арсенал или другой клуб. Теперь пришло время отключиться от этой темы. Я должен быть спокоен и ясно обдумать со своей семьей предстоящее", — сказал Себальос в интервью El Partidazo de COPE.

Ранее сообщалось, что Арсенал готов арендовать испанского футболиста еще на один сезон.