Похоже, хавбек хочет закрепиться в составе мадридцев.
Дани Себальос, getty images
03 августа 2020, 09:58
Полузащитник Арсенала Дани Себальос, контракт которого принадлежит Реалу, высказался о своем дальнейшем будущем.
"Я еще не разговаривал с« Реалом », но тот, кто носит эту футболку, определенно счастлив. Мадрид лучше любого клуба в мире. Посмотрим, что произойдет в моем будущем".
"Я не думаю о том, смогу ли я играть за Реал, Арсенал или другой клуб. Теперь пришло время отключиться от этой темы. Я должен быть спокоен и ясно обдумать со своей семьей предстоящее", — сказал Себальос в интервью El Partidazo de COPE.
Ранее сообщалось, что Арсенал готов арендовать испанского футболиста еще на один сезон.