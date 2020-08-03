Хавбек мог покинуть клуб, не сыграв ни одного матча.
Франсишку Тринкан, getty images
03 августа 2020, 12:32
Барселона отказалась продавать полузащитника Франсишку Тринкана за 60 миллионов евро, сообщает Sport.es.
Напомним, португалец был приобретен каталонцами у Браги за 31 миллион евро, и остаток сезона провел в португальской команде, не сыграв ни одной игры за каталонцев.
По данным источника, агент игрока Жорже Мендеш сообщил, что один из клубов английской Премьер-лиги хочет купить хавбека, но руководство Барсы отказалось отпускать Тринкана.
Ранее сообщалось, что каталонцы уже получали предложение о продаже полузащитника за 45 миллионов евро.