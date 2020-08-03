Испания

Хавбек мог покинуть клуб, не сыграв ни одного матча.

Барселона отказалась продавать полузащитника Франсишку Тринкана за 60 миллионов евро, сообщает Sport.es.

Напомним, португалец был приобретен каталонцами у Браги за 31 миллион евро, и остаток сезона провел в португальской команде, не сыграв ни одной игры за каталонцев.

По данным источника, агент игрока Жорже Мендеш сообщил, что один из клубов английской Премьер-лиги хочет купить хавбека, но руководство Барсы отказалось отпускать Тринкана.

Ранее сообщалось, что каталонцы уже получали предложение о продаже полузащитника за 45 миллионов евро.