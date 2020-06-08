Испания

Португальский нападающий еще не провел ни одной игры за каталонцев.

Барселона этой зимой подписала форварда Браги Франсишку Тринкана за 31 млн евро, из которых 7 млн пойдут агенту футболиста Жорже Мендешу.

Спустя несколько дней после трансфера агент игрока Жорже Мендеш сообщил Барселоне, что у него есть предложение в 45 млн евро по Тринкану, сообщает Mundo Deportivo, не раскрывая название клуба.

Однако президент Барселоны Жозеп Мария Бартомеу наотрез отказался обсуждать возможность трансфера футболиста. Отметим, что Тринкан еще не стал членом команды в Барсе – до конца сезона он играет за Брагу на правах аренды.

В этом сезоне на счету Тринкана восемь голов и девять ассистов за Брагу во всех турнирах.

СМИ неоднократно сообщали, что Барселона готова к предложениям практически по всем своим игрокам этим летом, чтобы получить средства на новые трансферы.