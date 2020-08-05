Испания

Барселона ведет переговоры с "молотобойцами" касательно своего футболиста.

Мартин Брайтвейт заинтересовал Вест Хэм, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, стороны близки к заключению соглашения. Барселона получит за датчанина 20 миллионов евро.

Отметим, что каталонский клуб приобрел Мартина у Леганеса за 18 миллионов зимой. Он должен был заменить Луиса Суареса и Усмана Дембеле, пока те были травмированы.

Брайтвейт отыграл 11 матчей в Примере за Барселону: на его счету один гол и одна результативная передача.