Испания

"Лисы" представили нового наставника.

Пабло Мачин назначен на должность нового главного тренера Алавеса, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Наставник поставил подпись под годичным соглашением с "лисами". На этом посту 45-летний специалист сменил Хуана Муниса, который покинул клуб по окончании сезона.

Мачин должен был этим летом возглавить китайский Циндао Хайню, но Алавесу удалось перехватить его.

В завершившемся сезоне Примеры "бело-синие" заняли 16-ю строчку, финишировав в трех очках от зоны вылета.

Ранее сообщалось, Алавес представил новую форму на сезон-2020/21.