"Лисы" представили нового наставника.
Пабло Мачин, deportivoalaves.com
05 августа 2020, 13:38
Пабло Мачин назначен на должность нового главного тренера Алавеса, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Наставник поставил подпись под годичным соглашением с "лисами". На этом посту 45-летний специалист сменил Хуана Муниса, который покинул клуб по окончании сезона.
Мачин должен был этим летом возглавить китайский Циндао Хайню, но Алавесу удалось перехватить его.
В завершившемся сезоне Примеры "бело-синие" заняли 16-ю строчку, финишировав в трех очках от зоны вылета.
Ранее сообщалось, Алавес представил новую форму на сезон-2020/21.