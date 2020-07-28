Испания

В сезоне, который станет 100-м с момента основания клуба, Алавес будет выступать под новой эмблемой.

Алавес решил отметить 100-летний юбилей клуба сменой эмблемы — сообщил официальный Твиттер басков.

Клуб, который был основан 23 января 1921 года, за свою историю сменил 12 эмблем. Юбилейная станет 13-й. Для различных комплектов формы предусмотрено 3 варианта эмблемы.

В сезоне-2019/20 Алавес занял 16-е место, гарантировав себе место в Примене на юбилейный сезон за тур до финиша.