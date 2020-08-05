Испания

Аргентинец отдал должное легендарному вратарю.

Нападающий Барселоны Лионель Месси высказал свое мнение об Икере Касильясе, который объявил о завершении карьеры.

"Икер ушел из футбола, но он уже давно вошел в историю футбола, не только потому, что он был эталоном в Примере, но и потому, что ему также удалось выиграть все на международном уровне".

"Он великолепный голкипер, и правда в том, что было трудно противостоять ему в качестве соперника, но, оглядываясь назад, я также думаю, что это было довольно красивое соперничество, которое заставляло нас преодолевать себя каждый раз, когда мы встречались друг с другом", — цитирует Месси AS.

Ранее о своих дружеских отношениях с Касильясом рассказал главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо.