Полузащитник Манчестер Сити может продолжить карьеру в составе каталонской команды.
БЕРНАРДУ СИЛВА, GETTY IMAGES
10 августа 2020, 12:36
Барселона заинтересована в услугах Бернарду Силвы, сообщает The Telegraph.
По информации источника, "сине-гранатовые" не могут позволить себе выкупить 26-летнего футболиста, но в сделку может быть включен один из футболистов, например, Нельсон Семеду. Сообщается, что Манчестер Сити заинтересован в услугах правого защитника.
В заключительном этапе сезона Бернарду Силва проигрывает конкуренцию Филу Фодену, а Барселона намерена этим воспользоваться и предложить португальцу одну из ключевых ролей в команде.
В сезоне-2019/20 в рамках АПЛ Силва провел 34 игры: на его счету шесть голов и семь ассистов.