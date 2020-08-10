Испания

Полузащитник Манчестер Сити может продолжить карьеру в составе каталонской команды.

Барселона заинтересована в услугах Бернарду Силвы, сообщает The Telegraph.

По информации источника, "сине-гранатовые" не могут позволить себе выкупить 26-летнего футболиста, но в сделку может быть включен один из футболистов, например, Нельсон Семеду. Сообщается, что Манчестер Сити заинтересован в услугах правого защитника.

В заключительном этапе сезона Бернарду Силва проигрывает конкуренцию Филу Фодену, а Барселона намерена этим воспользоваться и предложить португальцу одну из ключевых ролей в команде.

В сезоне-2019/20 в рамках АПЛ Силва провел 34 игры: на его счету шесть голов и семь ассистов.