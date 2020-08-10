Испания

Лидер Барселоны Лионель Месси не будет тренироваться из-за ушиба.

Барселона обыграла Наполи со счетом 3:1 и шагнула в следующий этап Лиги чемпионов, где сразится с Баварией.

В том матче форвард "сине-гранатовых" Лионель Месси получил повреждение. Случилось это в моменте с борьбой с Калиду Кулибали, которое привело к заработанному пенальти.

COPE сообщает, что после матча у Лео сильно опухла нога и по сей день он хромает. Из-за этой травмы аргентинец пропустил сегодняшнюю тренировку Барселоны и не будет тренироваться завтра.

При этом отмечается, что к матчу против Баварии, который пройдет в пятницу, 14 августа, Месси будет готов.