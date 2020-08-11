Испания

Болезнь вновь ударила по левантийцам.

Официальный сайт Валенсии сообщает, что последние тесты на коронавирус показали два положительных результата у членов клуба.

Примечательно, что "летучие мыши" не сообщают, заразились ли футболисты команды или же персонал, лишь указав, что два человека уже были изолированы.

Отмечается, что Валенсия уже передала всю информацию руководству Примеры, приняв все необходимые меры внутри клуба.

Ранее сообщалось, что левантийцы вскоре завершат трансфер защитника Порту Диогу Лейте, за которого заплатят 20 миллионов евро.