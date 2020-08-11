Испания

В Мадриде хотят, чтобы испанский хавбек присоединился к команде к началу предсезонной подготовки.

Полузащитник Реала Дани Себальос, выступавший в прошлом сезоне за лондонский Арсенал на правах аренды, в ближайшее время может вернуться в стан мадридской команды. Об этом сообщает AS.

По информации источника, руководство "сливочных" разочаровано вылетом из Лиги чемпионов от Манчестер Сити на стадии 1/8 финала, поэтому в клубе изменили свое решение касательно двух отданных футболистов в аренду.

Утверждается, что Реал решил вернуть не только полузащитника Мартина Эдегора из Сосьедада, то и Дани Себальоса, который провел впечатляющую концовку сезона в Англии.

Боссы "сливочных" хотят, чтобы испанский хавбек присоединился к команде к началу предсезонной подготовки, однако последнее слово останется за главным тренером Зинедином Зиданом. Сам Себальос готов вернуться в Реал, но при условии, что ему предоставят регулярную игровую практику.