Испания

Зидан рассчитывает на молодого хавбека.

Полузащитник Мартин Эдегор может вернуться в мадридский Реал из аренды в Реал Сосьедаде, сообщает издание Marca.

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан рассчитывает на молодого хавбека и хочет видеть его в своей команде. Мадридский клуб уже вылетел из еврокубков и теперь планирует начать подготовку к сезону с норвежцем в составе.

Эдегор присоединился к Сосьедаду летом 2019-го на правах аренды. В минувшем сезоне 21-летний игрок провел 36 поединков в футболке "королевских", отличившись семью голами и девятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал Мадрид готовит предложение по нападающему Ювентуса Пауло Дибале.