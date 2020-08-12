Испания

Хавбек пополнил ряды "желтой субмарины".

Официальный сайт Вильярреала сообщает, что ряды команды пополнил полузащитник Франсис Коклен.

Отмечается, что игрок подписал с "желтой субмариной" полноценный контракт на четыре последующих сезона.

Напомним, последние два года французский футболист защищал цвета Валенсии. В прошедшем сезоне Примеры игрок провел на поле 26 матчей.

Ранее сообщалось, что Вильярреал оформил аренду полузащитника мадридского Реала Такефусы Кубо.