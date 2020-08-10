Испания

Сезон-2020/201 вингер Реала Такефуса Кубо проведет в Вильярреале.

Реал и Вильярреал согласовали аренду Такефусы Кубо и японский вингер присоединился к "желтой субмарине" – сообщил официальный сайт клуба.

Соглашение об аренде 19-летнего вингера, который также может сыграть на позиции центрального атакующего полузащитника, рассчитано на один сезон.

Кубо обучался в академии Барселоны в 2011-2015 годах, но из-за того, что каталонцы нарушили правила заключения контрактов с несовершеннолетними футболистами, вынужден был вернуться на родину.

Игрок национальной сборной Японии (7 матчей, 0 голов) выступал за ФК Токио (30 матчей во всех турнирах, 6 голов), Йокогама Маринос (аренда, 6, 1), а в 2019 году был приобретен Реалом и отправлен на сезон-2019/20 в аренду в Мальорку (36, 4).