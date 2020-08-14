Испания

Защитник "летучих мышей" получил предложения от других клубов, но отказал им.

Хосе Гайя не заинтересовал в смене клуба, сообщает Cadena SER.

По информации источника, 25-летний футболист получил хорошие предложения от Атлетико (дважды), Арсенала и Манчестер Юнайтед, но отверг их. Гайя не заинтересован в более лучших финансовых условиях и предан нынешней команде.

Хосе Гайя провел 32 матча во всех турнирах в сезоне-2019/20: на его счету две результативные передачи.