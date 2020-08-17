Каталонский клуб в очередной раз намерен вернуть 28-летнего нападающего.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
17 августа 2020, 12:30
После того, как Барселона унизительно уступила Баварии в 1/4 Лиги чемпионов (2:8), каталонский клуб задумался об усилении и вернулся к кандидатуре Неймара, сообщает Sport.es.
По информации источника, чтобы заполучить бразильца, "блаугранас" готовы предложить Антуана Гризманна и 50-60 миллионов евро.
В клубе считают, что ключевым может стать желание Неймара сменить в команду. Если он надавит на руководство клуба, то его отпустят.
Также Жозе Бартомеу считает, что возвращение Неймара изменит отношение к нынешнему руководству Барселону.
Ранее сообщалось, что Неймар зарабатывает столько же, сколько все игроки Аталанты.