Испания

Каталонский клуб в очередной раз намерен вернуть 28-летнего нападающего.

После того, как Барселона унизительно уступила Баварии в 1/4 Лиги чемпионов (2:8), каталонский клуб задумался об усилении и вернулся к кандидатуре Неймара, сообщает Sport.es.

По информации источника, чтобы заполучить бразильца, "блаугранас" готовы предложить Антуана Гризманна и 50-60 миллионов евро.

В клубе считают, что ключевым может стать желание Неймара сменить в команду. Если он надавит на руководство клуба, то его отпустят.

Также Жозе Бартомеу считает, что возвращение Неймара изменит отношение к нынешнему руководству Барселону.

Ранее сообщалось, что Неймар зарабатывает столько же, сколько все игроки Аталанты.