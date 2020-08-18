Стал известен тренер, который будет готовить команду к сезону-2020/21.
Рональд Куман, Getty Images
18 августа 2020, 21:52
Президент Барселоны Жозеп Бартомеу подтвердил, что Рональд Куман в следующем сезоне будет тренировать клуб. Об этом он сообщил в эфире клубному ТВ.
Другие подробности не сообщаются. Ожидается, что голландский специалист подпишет долгосрочное соглашение, а каталонский клуб выплатит Федерации футбола Нидерландов порядка четырех-пяти миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в сфере интересов Барселоны находится Маурисио Почеттино.
Отметим, что за время правления Бартомеу в клубе сменилось четыре тренера и пять спортивных директоров за шесть лет.