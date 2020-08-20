Форвард намерен обсудить будущее сотрудничество.
Лионель Месси, getty images
20 августа 2020, 15:57
Нападающий Барселоны Лионель Месси прервал свой отпуск, чтобы встретится с новым главным тренером команды Рональдом Куманом, сообщает Sport.es.
По данным источника, разговор будет вестись о будущем аргентинца в команде, так как СМИ сообщали, что форвард планирует покинуть клуб после неудачи с Баварией.
Отмечается, что Куман желает переубедить Месси, презентовав ему свой проект, в котором он видит футболиста лидером коллектива.
Ранее сообщалось, что менеджер озвучил руководству свои главные трансферные цели на текущее межсезонье.