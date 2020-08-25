Испания

Легендарный футболист каталонской команды поддержал 33-летнего аргентинца.

Во вторник, 25 августа, стало известно, что Лионель Месси намерен покинуть Барселону.

Сообщается, что 33-летний футболист хочет сделать это в статусе свободного агента, несмотря на то, что действие такой опции завершилось 10 июня.

Решение Месси покинуть Барселону поддержал легендарный футболист Карлес Пуйоль.

"Уважение и восхищение, Лео. Поддерживаю, друг", — написал Пуйоль на своей странице в Twitter.

Ранее Рональд Куман сообщил Месси, что он входит в его планы на следующий сезон.