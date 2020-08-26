Испания

"Зелено-полосатые" не стали продлевать соглашение с Пачетой.

Эльче расстался с главным тренером Пачетой после окончания сезона, сообщает официальный твиттер испанского клуба.

Пачета работал во главе Эльче в течение двух с половиной лет и добился с командой выхода в Примеру впервые за пять лет. Однако контракт наставника с "зелено-полосатыми" подошел к концу, и клуб не стал продлевать с ним соглашение.

По ходу минувшего сезона владельцем Эльче стал агент и бизнесмен Кристиан Брагарник. Он хочет видеть во главе клуба своего клиента Хорхе Альмирона.