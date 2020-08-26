Испания

Форвард новый сезон начнет в футболке каталонцев.

Официальный сайт Барселоны сообщил, что нападающий Браги Франсишку Тринкан, который оформил трансфер еще в январе, присоединился к команде.

Отметим, что состоялась презентация португальского футболиста, на которых стороны подписали соглашение. Также форварда презентовали на Камп Ноу.

Напомним, Барселона купила Тринкана у Браги в зимнее трансферное окно, заплатив за футболиста 31 миллион евро. Известно, что другие клубы старались оформить аренду игрока на будущий сезон.

Ранее сообщалось, что каталонцы намерены выручить с продажи Лионеля Месси 222 миллиона евро.