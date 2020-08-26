Испания

Каталонцы отпустят свою звезду только за рекордную сумму.

Руководство Барселоны рассматривает вариант расставания с нападающим Лионелем Месси после того, как он заявил о желании покинуть клуб.

Как сообщает издание AS со ссылкой на радиостанцию RAC, боссы каталонского клуба могут отпустить форварда лишь за рекордную сумму в истории футбола. "Сине-гранатовые" готовы рассмотреть лишь те предложения, которое будут превышать 222 миллиона евро, заплаченные ПСЖ за Неймара.

Действующий контракт Месси с Барселоной рассчитан до июня 2021 года.

В минувшем сезоне аргентинец провел 44 поединка в футболке "блаугранас", забив 31 гол и совершив 26 ассистов.

Ранее сообщалось, что возможность подписания Месси оценивает Манчестер Сити.