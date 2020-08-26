Испания

Уругваец может переехать за океан.

Нападающий Барселоны Луис Суарес находится в диалоге с представителями Интера из Майами, утверждает The Independent.

По данным источника, уругвайский футболист предпочитает остаться в Европе, но готов отправиться в США, если предложение его удовлетворит.

Отмечается, что у Суареса нет будущего в Барселоне, так как руководство клуба готово и вовсе расторгнуть контракт с нападающим.

Ранее сообщалось, что в услугах Суареса всерьез заинтересован Аякс, который предложил игроку три миллиона евро в год.