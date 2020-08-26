Уругваец может переехать за океан.
Луис Суарес, getty images
26 августа 2020, 14:23
Нападающий Барселоны Луис Суарес находится в диалоге с представителями Интера из Майами, утверждает The Independent.
По данным источника, уругвайский футболист предпочитает остаться в Европе, но готов отправиться в США, если предложение его удовлетворит.
Отмечается, что у Суареса нет будущего в Барселоне, так как руководство клуба готово и вовсе расторгнуть контракт с нападающим.
Ранее сообщалось, что в услугах Суареса всерьез заинтересован Аякс, который предложил игроку три миллиона евро в год.